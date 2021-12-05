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«Астон Вилла» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

«Астон Вилла» — «Лестер Сити»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
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Сегодня, 5 декабря, состоится матч «Астон Вилла» — «Лестер Сити». Встреча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Лестер Сити».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Роберт Джонс.

«Лестер Сити» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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