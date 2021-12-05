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«Фиорентина» обыграла «Болонью». Кокорин провёл весь матч в запасе

«Фиорентина» обыграла «Болонью». Кокорин провёл весь матч в запасе
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Сегодня, 5 декабря, в матче 16-го тура итальянской Серии А «Болонья» встретилась с «Фиорентиной». Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия) и завершилась победой «фиалок» со счётом 3:2. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин провёл весь матч на скамейке запасных.

В составе «Фиорентины» забитыми мячами отметились Юссеф Мале, Кристиано Бираги и Душан Влахович. За «Болонью» забивали Мусса Барроу и Алан Хики. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «фиалок».

Напомним, 30-летний Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе нынешнего года, перейдя из московского «Спартака». За это время российский форвард провёл на поле 119 минут в восьми матчах, не отметившись голевыми действиями. Контракт Кокорина истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в € 3,5 млн.

«Фиорентина» набрала 27 очков в 16 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» (24) – на 8-м месте.

Италия - Серия А. 16-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
2 : 3
Фиорентина
Флоренция
0:1 Мале – 33'   1:1 Барроу – 42'   1:2 Бираги – 51'   1:3 Влахович – 67' (пен)   2:3 Хики – 83'
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