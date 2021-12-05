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«Динамо» — «Уфа»: гости остались в меньшинстве на первых минутах матча

«Динамо» — «Уфа»: гости остались в меньшинстве на первых минутах матча
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Сегодня, 5 декабря, московское «Динамо» встречается с «Уфой». Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

События начали активно развиваться со стартовых минут матча. Уже на 5-й минуте полузащитник «Уфы» Вячеслав Кротов получил прямую красную карточку за грубый фол на Себастьяне Шиманьски. Арбитр, сначала показавший игроку «Уфы» жёлтую карточку, после консультации с VAR всё-таки удалил Кротова, а Шиманьски в этом эпизоде получил повреждение и был заменён.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный рефери — Сергей Чебан (Москва).

Московское «Динамо» в 16 встречах набрало 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) — на 13-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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