Аджоев отреагировал на победу «Арсенала» в матче с «Химками»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).

«Тяжелейшая игра, за которую очень благодарен ребятам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. И мы, и соперник понимали, что это игра за шесть очков. Проигрывать в таком матче 0:1 и в итоге вырвать победу — это значит проявить волю и характер. Сегодня мы ещё раз убедились, что такие качества у тульского «Арсенала» есть. Это очень приятно и важно. До зимней паузы у нас остаётся игра в Москве с ЦСКА. Сейчас нужно спокойно подготовиться к этому матчу и отыграть его на максимуме», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.