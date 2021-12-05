Аджоев отреагировал на победу «Арсенала» в матче с «Химками»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).
«Тяжелейшая игра, за которую очень благодарен ребятам, тренерскому штабу, всем, кто переживал за нас. И мы, и соперник понимали, что это игра за шесть очков. Проигрывать в таком матче 0:1 и в итоге вырвать победу — это значит проявить волю и характер. Сегодня мы ещё раз убедились, что такие качества у тульского «Арсенала» есть. Это очень приятно и важно. До зимней паузы у нас остаётся игра в Москве с ЦСКА. Сейчас нужно спокойно подготовиться к этому матчу и отыграть его на максимуме», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Тульский «Арсенал» набрал 19 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.
- 5 декабря 2021
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