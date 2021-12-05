Терюшков: у «Химок» нет проблем с финансированием, долги закроем до конца года

Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с финансированием в «Химках». Также функционер затронул тему возвращения Игоря Черевченко на пост главного тренера клуба.
«Мы изначально расставаться с Черевченко не планировали. Тренеру нужно было отдохнуть. У нас после возвращения уже были хорошие матчи.
С финансированием проблем нет. Долги до конца года закроем. Этот вопрос волнует нас меньше всего. Больше беспокоит последняя игра. Очки надо набирать, будем с «Ахматом» биться. В следующем году с деньгами тоже всё будет нормально. У нас есть постоянный спонсор. Финансирование слегка увеличилось, сумма около миллиарда, но не больше», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 5 декабря 2021
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