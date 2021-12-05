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Терюшков: «Химки» не планируют расставаться с Лантратовым, но всё зависит от предложения

Терюшков: «Химки» не планируют расставаться с Лантратовым, но всё зависит от предложения
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Бывший министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что «Химки» не планируют расставаться с вратарём Ильёй Лантратовым.

«Лантратов сделал большую работу. Это вратарь сборной. Он прогрессирует, много раз спасал команду. Не планируем с ним расставаться, но всё зависит от предложения. Мы же не можем препятствовать, если будет оффер из топ-клуба. Но важно, чтобы он шёл играть, а не сидеть. Летом мы рассматривали несколько предложений. «Спартака» не было, но ЦСКА был.

Мои слова после матча с «Динамо»? Это было на эмоциях, у меня с Черевченко хорошие отношения, у него есть кредит доверия. Если мы будем влезать в его работу, ничего хорошего не будет», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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