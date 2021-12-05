Терюшков высказался о введении FAN ID в России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков поделился мнением о возможном введении системы паспорта болельщика (FAN ID) в российском футболе.
«FAN ID? Это персонифицированная карта. Мы упираемся в футбол, но надо почитать закон. Если его почитать, то станет понятно, что речь идёт о международных событиях, а дальше организаторы сами вправе устанавливать систему допуска. Этот вопрос в прерогативе РПЛ. Если лига скажет, что нужно оставить только билеты, то так и будет. У нас же впереди Лига чемпионов, чемпионат мира по волейболу. Это делается ради этого.
Мы же понимаем, что незачем устраивать в РПЛ дополнительные препоны. Все идёт на откуп Лиги. Как клубы проголосуют, так всё и будет. На такие матчи эти карты точно не нужны. Может, если только на точечные матчи — дерби или ещё что-то», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 5 декабря 2021
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