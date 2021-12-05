Д. Билялетдинов: «Локо» находится в стремительном пике, тут дотянуть бы до зимней паузы

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о результатах команды.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд в РПЛ в субботнем матче с «Уралом» (0:1), ранее московская команда проиграла «Ахмату» (1:2) и «Арсеналу» (1:3). Железнодорожники с 25 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

«Команда находится в стремительном пике, тут дотянуть бы до зимней паузы. Вообще ничего не идёт у команды, после поражения от «Арсенала» игра никак не поменялась.



Уход Рангника? Я не думаю, что это из-за ухода с такой должности немецкого специалиста всё стало не получаться. Слишком много все уделяют его уходу из клуба времени и внимания», — цитирует Билялетдинова «РБК-Спорт».