Терюшков: в законопроекте находятся три пункта, по которым могут не пустить на стадион

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о возможных причинах недопуска зрителей на стадион.



«В законопроекте находятся три пункта, по которым гражданина могут не пустить на стадион. Если в отношении человека есть информация у правоохранительных органов, что он готовит какое-то противоправное деяние, либо административный запрет, или если в отношении этого лица велось какое-то судебное производство. Каких-то других решений не может быть.



Если запрет снимается, то ваша карта разблокируется и вы можете снова посещать игры. Но здесь, конечно, основная задача — не пускать на стадионы тех, кто уже был замечен в подобных действиях на аренах, чтобы у правоохранителей было меньше работы. Пусть на стадионах будет больше стюардов, чем людей в погонах.



Здесь нагрузка на органы снимется, и будет более спокойная история, где стюарды будут сами отслеживать порядок на стадионах», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.