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«Сочи» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
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Сегодня, 5 декабря, «Сочи» встретится с «Краснодаром». Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды объявили стартовые составы на матч:

«Сочи»: Адамов, Заика, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Ильин.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.

«Сочи» в 16 турах РПЛ набрал 28 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (25) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

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