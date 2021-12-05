«Сочи» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 5 декабря, «Сочи» встретится с «Краснодаром». Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Команды объявили стартовые составы на матч:
«Сочи»: Адамов, Заика, Юрганов, Маргасов, Прохин, Родриго, Бурмистров, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Кассьерра.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Ионов, Черников, Классон, Сперцян, Крыховяк, Кайо, Ильин.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы.
«Сочи» в 16 турах РПЛ набрал 28 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Краснодар» (25) — на 6-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).
- 5 декабря 2021
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