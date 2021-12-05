Ричардс — о расизме на Евро: из-за незабитых пенальти игроки перестали быть англичанами?

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс высказался о проявлениях расизма в адрес игроков английской национальной команды во время Евро-2020.



«Что я могу сказать о проявлениях расизма после поражения Англии в финале? Не знаю, может быть, это потому, что я чернокожий, но я предвидел это. Когда ребята не забили пенальти, мне было страшно заходить в «Твиттер». У команды разный опыт, они отдали абсолютно все силы и вывели нас в финал, но, когда они не забили один пенальти, они что, перестали быть англичанами?



Это было ужасно. Я чувствовал себя подавленным. Речь идёт не о нескольких, а о тысячах оскорбительных сообщений. Это было тяжело. Но это делает их сильнее, и, когда они что-то выиграют, будет ещё слаще.



Что думаю о расизме в спорте? Образование необходимо не только в спорте, но и во всём обществе. Признайте то, что вы сказали неправильно, извинитесь, учитесь и двигайтесь вперёд. Потребуется 30 секунд, чтобы узнать, почему те или иные выражения оскорбительны. Некоторые из этих людей умны, просто они выборочно думают. Честные, трудные разговоры — вот ключ к успеху», — цитирует Ричардса The Guardian.