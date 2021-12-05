«Уфа» — первая команда РПЛ с 2008 года, получившая две красные карточки в 1-м тайме

«Уфа» стала первой командой РПЛ как минимум с 2008 года, игроки которой получили две красные карточки в матче чемпионата в первом тайме. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».



На 6-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» красную карточку за фол на полузащитнике хозяев Себастьяне Шиманьски получил Вячеслав Кротов. На 36-й минуте прямой красной карточкой был наказан Эгаш Касинтура: он остановил выход к воротам Вячеслава Грулёва. Клуб из столицы Башкортостана стал первым в РПЛ как минимум с 2008 года, чьи игроки удалились дважды в первом тайме матча лиги.



Оба футболиста пропустят игру «Уфы» в 18-м туре чемпионата страны с московским «Локомотивом» в гостях. Эта встреча станет для уфимцев последней в 2021 году.