Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» — первая команда РПЛ с 2008 года, получившая две красные карточки в 1-м тайме

«Уфа» — первая команда РПЛ с 2008 года, получившая две красные карточки в 1-м тайме
Комментарии

«Уфа» стала первой командой РПЛ как минимум с 2008 года, игроки которой получили две красные карточки в матче чемпионата в первом тайме. Об этом сообщает Opta в «Твиттере».

На 6-й минуте матча 17-го тура РПЛ с «Динамо» красную карточку за фол на полузащитнике хозяев Себастьяне Шиманьски получил Вячеслав Кротов. На 36-й минуте прямой красной карточкой был наказан Эгаш Касинтура: он остановил выход к воротам Вячеслава Грулёва. Клуб из столицы Башкортостана стал первым в РПЛ как минимум с 2008 года, чьи игроки удалились дважды в первом тайме матча лиги.

Оба футболиста пропустят игру «Уфы» в 18-м туре чемпионата страны с московским «Локомотивом» в гостях. Эта встреча станет для уфимцев последней в 2021 году.

Новость по теме
«Динамо» — «Уфа»: гости остались в меньшинстве на первых минутах матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021