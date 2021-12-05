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«Райо Вальекано» обыграл дома «Эспаньол» в матче 16-го тура Примеры

«Райо Вальекано» обыграл дома «Эспаньол» в матче 16-го тура Примеры
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Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде в рамках 16-го тура испанской Примеры «Райо Вальекано» принимал «Эспаньол». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 54-й минуте защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера срезал мяч в свои ворота.

Автогол Кабреры:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хосе Мунуэра Монтера. Ему помогали ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери – Мануэль Орельяна Сид.

После 16 сыгранных туров в испанской Примере «Райо Вальекано» располагается на 6-м месте в турнирной таблице с 27 очками в активе. «Эспаньол» (20) – на 9-м месте в таблице. Лидером соревнований является «Реал», набравший в 16 матчах 39 очков.

Испания - Примера. 16-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 Кабрера – 54' (автогол)
Удаления: нет / Мерида – 90+3'
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