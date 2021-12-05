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«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: Фред открыл счёт в матче

«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: Фред открыл счёт в матче
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Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

Счёт был открыт во втором тайме. На 78-й минуте отличился полузащитник Фред, ему ассистировал Мэйсон Гринвуд.

Гол Фреда:

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Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогают ему ассистенты Ли Беттс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Джонатан Мосс.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» набрал 21 очко в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 11-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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