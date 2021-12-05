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«Монако» разгромил «Метц», Головин отдал голевую передачу

«Монако» разгромил «Метц», Головин отдал голевую передачу
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«Монако» одержал победу над «Метцем» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Голами в матче отметились Софьян Диоп, Кевин Фолланд (пенальти), Желсон Мартинш и Виссам Бен-Йеддер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле на 58-й минуте и провёл на поле чуть больше получаса. На 87-й минуте Головин ассистировал Бен-Йеддеру.

«Монако» набрал 26 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» (12) — 19-й.

В других матчах 17-го тура французского чемпионата «Нант» на выезде переиграл «Лорьян» (1:0), «Монпелье» с минимальным счётом одолел «Клермон» (1:0), а «Реймс» на своём поле уступил «Анже» (1:2).

Франция - Лига 1. 17-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 0
Метц
Метц
1:0 Диоп – 2'   2:0 Фолланд – 44' (пен)   3:0 Мартинш – 57'   4:0 Бен-Йеддер – 87'
Франция - Лига 1. 17-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
0 : 1
Нант
Нант
0:1 Сиприен – 83'
Франция - Лига 1. 17-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 0
Клермон
Клермон-Ферран
1:0 Ваи – 28'
Удаления: нет / Абдул-Самед – 90+4'
Франция - Лига 1. 17-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
1 : 2
Анже
Анже
0:1 Буфаль – 49' (пен)   1:1 Экитике – 59' (пен)   1:2 Фюльжини – 75'
Удаления: Бериша – 35' / нет
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