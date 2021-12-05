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«Манчестер Юнайтед» в первом матче при Рангнике обыграл «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» в первом матче при Рангнике обыграл «Кристал Пэлас»
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Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали победу – 1:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 77-й минуте отличился полузащитник Фред, ему ассистировал Мэйсон Гринвуд.

Гол Фреда:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогали ему ассистенты Ли Беттс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Джонатан Мосс.

Матч с «Кристал Пэлас» стал первым для Ральфа Рангника во главе «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

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Англия - Премьер-лига. 15-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Фред – 77'
Комментарии
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