«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» в матче чемпионата Англии

Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Норвич Сити». Хозяева одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился полузащитник Лукас Моура, ему ассистировал Сон Хын Мин.
На 67-й минуте защитник Давинсон Санчес удвоил преимущество своей команды.
На 77-й минуте Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Бен Дэвис.
Сон Хын Мин забивает в ворота «Норвича»:
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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (10) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков.
- 5 декабря 2021
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