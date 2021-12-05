«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» в матче чемпионата Англии

Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» принимал «Норвич Сити». Хозяева одержали победу – 3:0.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте отличился полузащитник Лукас Моура, ему ассистировал Сон Хын Мин.

Моура открывает счёт в матче:

На 67-й минуте защитник Давинсон Санчес удвоил преимущество своей команды.

Гол Санчеса:

На 77-й минуте Сон Хын Мин довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Бен Дэвис.

Сон Хын Мин забивает в ворота «Норвича»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Помогали ему ассистенты Иан Хассин и Нил Дэвис. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.



«Тоттенхэм Хотспур» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (10) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков.