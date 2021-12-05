Шварц прокомментировал победу «Динамо» над «Уфой»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после победы над «Уфой» (2:0) в 17-м туре РПЛ.



«Сегодня достаточно непростая и курьёзная игра. Мы играли с преимуществом в два человека, но непросто вскрывать оборону, когда соперник играет ближе к своим воротам. Во втором тайме были хорошие отрезки, может, тогда не хватило скорости. Рады тому, что забили второй гол и одержали победу.



Забили два мяча, играя в меньшинстве. «Уфа» хорошо организована, обороняется. Вторым голом клонили чашу весов в свою пользу.



Мы знали об этой акции болельщиков, не были удивлены такими действиями», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37). «Динамо» проведёт матч с командой из Санкт-Петербурга уже в следующем туре.