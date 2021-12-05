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Шварц — о травме Шиманьски: на первый взгляд, всё выглядит не очень хорошо

Шварц — о травме Шиманьски: на первый взгляд, всё выглядит не очень хорошо
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о повреждении полузащитника Себастьяна Шиманьски. Польский футболист покинул поле матча с «Уфой» (2:0) в 17-м туре РПЛ на 8-й минуте.

«Что касается Шиманьски, то нужно подождать, когда будет проведён осмотр. На первый взгляд, всё выглядит не очень хорошо, понятно, что сейчас игрок испытывает боль. Был удар в голеностоп», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37). «Динамо» проведёт матч с командой из Санкт-Петербурга уже в следующем туре.

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