Шварц — о травме Шиманьски: на первый взгляд, всё выглядит не очень хорошо

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о повреждении полузащитника Себастьяна Шиманьски. Польский футболист покинул поле матча с «Уфой» (2:0) в 17-м туре РПЛ на 8-й минуте.



«Что касается Шиманьски, то нужно подождать, когда будет проведён осмотр. На первый взгляд, всё выглядит не очень хорошо, понятно, что сейчас игрок испытывает боль. Был удар в голеностоп», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37). «Динамо» проведёт матч с командой из Санкт-Петербурга уже в следующем туре.