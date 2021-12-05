«Манчестер Юнайтед» впервые за 8 месяцев не пропустил на «Олд Траффорд»

Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Команда Ральфа Рангника одержала победу – 1:0. Хозяева впервые с апреля 2021 года не пропустили на домашнем стадионе, сообщает Whoscored в «Твиттере». Тогда «Манчестер Юнайтед» обыграл «Гранаду» (2:0) в матче четвертьфинала Лиги Европы.



Матч с «Кристал Пэлас» стал первым для Ральфа Рангника во главе «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».

Айю чудом не попадает в ворота:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.