Кротов фолил на красную, Ордец терял равновесие в воздухе. Яркие фото победы «Динамо»

5 декабря в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч «Динамо» — «Уфа», который завершился победой хозяев со счётом 2:0.



Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился эмоциями после победы над «Уфой» (2:0) в 17-м туре РПЛ.



«Сегодня достаточно непростая и курьёзная игра. Мы играли с преимуществом в два человека, но непросто вскрывать оборону, когда соперник играет ближе к своим воротам. Во втором тайме были хорошие отрезки, может, тогда не хватило скорости. Рады тому, что забили второй гол и одержали победу. Мы знали об этой акции болельщиков, не были удивлены такими действиями», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Уфа» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.