Россиянин Станислав Ильюченко стал чемпионом Южной Кореи в составе «Чонбука»

Южнокорейский клуб «Чонбук Хендэ Моторс», за который выступает российский нападающий Станислав Ильюченко, стал чемпионом своей страны.
«Чонбук» занял первое место по итогам чемпионата, набрав 76 очков в 38 матчах. Команда оформила чемпионство по итогам последнего тура, опередив на два очка «Ульсан».
«Чонбук» выиграл чемпионат Южной Кореи в пятый раз подряд и в девятый раз в своей истории, оба показателя являются рекордными в истории местного футбола.
Лучшими бомбардирами сезона в составе «Чонбука» стали Ильюченко и бразилец Родриго, оба забили по 15 голов.
30-летний Ильюченко переехал в Южную Корею в 2019 году из немецкого «Дуйсбурга». Сначала он выступал за «Пхохан Стилерс», а перед этим сезоном перешёл в «Чонбук». Он впервые выиграл чемпионат Южной Кореи.
Видео можно посмотреть в «твиттере» K League.
- 5 декабря 2021
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