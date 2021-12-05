Рангник — первый немецкий тренер, выигравший дебютный матч в английской Премьер-лиге

Сегодня, 5 декабря, «Манчестер Юнайтед» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Кристал Пэлас» (1:0). Матч с «орлами» стал первым для нового главного тренера «МЮ» Ральфа Рангника.
Как сообщает в «Твиттере» OptaJoe, Рангник стал первым немецким тренером в истории АПЛ, который выиграл в своём дебютном матче.
Ранее подобного не удалось добиться Феликсу Магату, Юргену Клоппу, Яну Зиверту, Даниэлю Фарке и Томасу Тухелю.
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«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити», в 15 встречах набравший 35 очков. Действующий чемпион Англии — «Манчестер Сити».
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