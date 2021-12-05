Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стукалов: красная Кротову — стопроцентная. Не мне это разбирать

Стукалов: красная Кротову — стопроцентная. Не мне это разбирать
Комментарии

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Динамо» (0:2) в 17-м туре РПЛ.

«Сложно комментировать игру, мы остались в первом тайме вдевятером. Пытались донести до ребят в перерыве, что у нас есть шансы на ничью. Мы могли забить со стандарта. У нас была одна возможность, к сожалению, не получилось создать из этого момента что-то опасное.

Первая красная – стопроцентная. Не мне это разбирать. Для меня самое главное то, что ребята вышли на второй тайм и бились до конца, за это им огромное спасибо. Они сегодня большие молодцы» — приводит слова Стукалова пресс-служба уфимцев.

«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).

Новость по теме
«Динамо» — «Уфа»: гости остались в меньшинстве на первых минутах матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021