Стукалов: красная Кротову — стопроцентная. Не мне это разбирать

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Динамо» (0:2) в 17-м туре РПЛ.



«Сложно комментировать игру, мы остались в первом тайме вдевятером. Пытались донести до ребят в перерыве, что у нас есть шансы на ничью. Мы могли забить со стандарта. У нас была одна возможность, к сожалению, не получилось создать из этого момента что-то опасное.



Первая красная – стопроцентная. Не мне это разбирать. Для меня самое главное то, что ребята вышли на второй тайм и бились до конца, за это им огромное спасибо. Они сегодня большие молодцы» — приводит слова Стукалова пресс-служба уфимцев.



«Динамо» набрало 35 очков в 17 встречах и закрепилось на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (16) опустилась на 15-е место. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (37).