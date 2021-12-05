Воронин: удаление в составе «Уфы» не пошло «Динамо» на пользу. Главное, что 3 очка взяли

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин дал комментарий после матча с «Уфой» (2:0) в 17-м туре РПЛ.

«Тяжело играть с «Уфой», не проигрывают последнее время, ожидали тяжёлого матча. Удаление у соперника не всегда идёт на пользу. «Спартак» вот в меньшинстве выиграл вообще. Нам это тоже не на пользу пошло, команда села ещё глубже, было не так легко вскрыть. Хорошо, что забили, потом второе удаление, не могли реализовать свои моменты. Хорошо, что всё так закончилось.



Когда мы оставались в большинстве, у нас не первый раз лучшая игра. Главное, что три очка взяли. Игра забудется — очки останутся. Если бы 11 на 11 играли, матч был бы более интересным и зрелищным. Главное, что ребята дожали. До 83-й минуты соперник проигрывал всего 0:1.

По травме Шиманьского все вопросы к врачам. Обидно, что один из ведущих игроков получил травму, но Кротов извинился уже перед ним», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.