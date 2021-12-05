«Эльче» обыграл дома «Кадис» в матче 16-го тура испанской Примеры

Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче в рамках 16-го тура испанской Примеры «Эльче» принимал «Кадис». Хозяева одержали победу – 3:1.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 13-й минуте пенальти в ворота «Кадиса» реализовал Фидель Чавес. На 25-й минуте полузащитник гостей Алекс Фернандес имел возможность сравнять счёт с 11-метрового, но не смог его реализовать.
На 75-й минуте форвард «Эльче» Тете удвоил преимущество своей команды, голевую передачу отдал Херард Гумбау. В добавленное ко второму тайму время Фернандес забил гол в ворота хозяев, ему ассистировал Альберто Переа.
Фернандес отыгрывает один мяч:
Через две минуты полузащитник «Эльче» Хосан забил и установил окончательный счёт встречи – 3:1.
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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Игнасио Алонсо. Резервный рефери – Давид Ресио Морено.
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