Воронин ответил на вопрос, нужен ли Агаларов «Динамо»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин после матча с «Уфой» (2:0) в 17-м туре РПЛ ответил на вопрос о форварде соперника Гамиде Агаларове.
«Нужен ли «Динамо» Агаларов? Сегодня он не смог себя проявить. Я не считаю, что он сильнее Тюкавина.
Мы довольны той командой, которая у нас есть сейчас. Были проблемы, травмы, но мы выиграли большое количество важных матчей, набрали много очков. Не знаю, будут ли новые игроки. Если будут — хорошо, если нет, то этот состав уже показал себя конкурентоспособным. Он способен бороться за высокие места», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В этом сезоне у Агаларова 13 голов в 17 матчах российского чемпионата, он лучший бомбардир первенства.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 5 декабря 2021
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