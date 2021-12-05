Мертезакер: Рангник устроил мне несколько взбучек за то, что я ел донер-кебаб

Экс-защитник сборной Германии Пер Мертезакер поделился воспоминаниями о работе с новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» Ральфом Рангником в «Ганновер-96».



«Он устроил мне несколько взбучек, когда у меня были проблемы с питанием, например, когда я ел донер-кебаб. Я помню это до сих пор.



Он сказал: «Если ты сделаешь это ещё раз и не позаботишься о своём питании, тебя здесь больше не будет». В такие моменты, когда тренер даёт тебе правильные импульсы, ты быстро учишься на них», — цитирует Мертезакера The Sun.



Напомним, ранее Рангник являлся руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива». Недавно пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о назначении немецкого специалиста Ральфа исполняющим обязанности главного тренера команды до конца нынешнего сезона.

Победный мяч Фреда в ворота «Кристал Пэлас»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.