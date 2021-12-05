В «Спартаке» отреагировали на слова главы «Уфы» про Соболева

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб не будет обращаться в комитет по этике после высказывания председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова в адрес нападающего красно-белых Александра Соболева.



«Насколько мы знаем, господин Мурзагулов уже выступил с менее воинственным заявлением. Смысла обращаться в комитет по этике не видим. Не наш метод, да и не тот масштаб проблемы. Сосредоточены на предстоящем матче с «Легией», а не на «Уфе», с которой уже сыграли в этом сезоне», — приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».



Ранее Мурзагулов фразой «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец» отреагировал на слова Соболева о несогласии с красной карточкой в игре 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).