В «Спартаке» отреагировали на слова главы «Уфы» про Соболева
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что клуб не будет обращаться в комитет по этике после высказывания председателя совета директоров «Уфы» Ростислава Мурзагулова в адрес нападающего красно-белых Александра Соболева.
«Насколько мы знаем, господин Мурзагулов уже выступил с менее воинственным заявлением. Смысла обращаться в комитет по этике не видим. Не наш метод, да и не тот масштаб проблемы. Сосредоточены на предстоящем матче с «Легией», а не на «Уфе», с которой уже сыграли в этом сезоне», — приводит слова Зеленова «Спорт-экспресс».
Ранее Мурзагулов фразой «Бог не фраер. Отдыхай, оскароносец» отреагировал на слова Соболева о несогласии с красной карточкой в игре 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).
Новость по темеГлава «Уфы» — Соболеву: бог не фраер. Отдыхай, оскароносец
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