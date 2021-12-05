Тренер сборной Сенегала: кем Клопп себя возомнил? Он там, где он сейчас, из-за африканцев

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе раскритиковал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, как-то назвавшего Кубок африканских наций «маленьким турниром».



«Кем он себя возомнил? Я тренирую сборную Сенегала, мои игроки играют у Клоппа в «Ливерпуле». Я уважаю клуб, но не Клоппа, который подрывает престижность африканского футбольного турнира. Он находится там, где он сейчас, благодаря африканским игрокам.



Он проигрывал каждый финал, пока Салах, Мане и Матип не пришли ему на помощь и не выиграли его первый в истории крупный европейский финал», — цитирует Сиссе Daily Mail.



После 15 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 34 очками в активе.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»:

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