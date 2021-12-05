Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Сенегала: кем Клопп себя возомнил? Он там, где он сейчас, из-за африканцев

Тренер сборной Сенегала: кем Клопп себя возомнил? Он там, где он сейчас, из-за африканцев
Комментарии

Главный тренер сборной Сенегала Алиу Сиссе раскритиковал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, как-то назвавшего Кубок африканских наций «маленьким турниром».

«Кем он себя возомнил? Я тренирую сборную Сенегала, мои игроки играют у Клоппа в «Ливерпуле». Я уважаю клуб, но не Клоппа, который подрывает престижность африканского футбольного турнира. Он находится там, где он сейчас, благодаря африканским игрокам.

Он проигрывал каждый финал, пока Салах, Мане и Матип не пришли ему на помощь и не выиграли его первый в истории крупный европейский финал», — цитирует Сиссе Daily Mail.

После 15 сыгранных туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 34 очками в активе.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Эвра — о призе имени Яшина: что насчёт Менди? А, мы же обезьяны, Кубок Африки не уважают
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021