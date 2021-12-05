Воронин: для «Барселоны» Захарян ещё сырой

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин поделился мыслями о перспективах 18-летнего полузащитника команды Арсена Захаряна.

«Захарян хочет в «Барселону»? Я тоже хочу. Но я его нигде не вижу, вижу его в «Динамо». Вот и всё. Может, он не факт, что будет в старте через неделю. Дай бог, чтобы это сбылось когда-нибудь, но сейчас для «Барсы» он сырой.

Но в этом отрезке сезона я бы выделил Захаряна среди всех. Дай бог, чтобы он развивался, тогда Россия получит классного игрока. Я в 15 лет уже уехал в Германию, поэтому меня не надо с ним сравнивать. Не факт, что чем раньше уедет, тем лучше для него будет. Считаю, надо ехать тогда, когда будет опыт. Он же не в юношеский футбол едет. Вы уверены, что он сразу будет играть в «Дортмунде»? Нет. Надо приезжать и играть сразу в старте. Нужно набираться опыта, играть в еврокубках. Всё у него впереди, всему своё время. Лучше уехать позже и задержаться на подольше, чем раньше и быстро вернуться», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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