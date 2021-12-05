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«Леванте» сыграл вничью с «Осасуной», продлив серию без побед до 16 матчей

«Леванте» сыграл вничью с «Осасуной», продлив серию без побед до 16 матчей
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Сегодня, 5 декабря, на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 16-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Осасуну». Команды сыграли вничью – 0:0.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Давид Лопес Хименес.

После 16 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Осасуна» располагается на 8-м месте в турнирной таблице с 21 очком в активе. «Леванте» за 16 матчей набрал 8 очков, команда находится на 20-м месте в таблице. Валенсийская команда не одержала ни одной победы в нынешнем сезоне.

В 17-м туре Примеры «Леванте» сыграет на выезде с «Эспаньолом», а «Осасуна» примет дома «Барселону». Первая встреча состоится 11 декабря, а вторая – 12 декабря.

Испания - Примера. 16-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 20:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
0 : 0
Осасуна
Памплона
Комментарии
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