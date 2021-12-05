Александр Кержаков прокомментировал победу «Нижнего Новгорода» над «Рубином»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).
«В первую очередь хочу отметить болельщиков, которые так яростно поддерживали нашу команду. Они заряжали футболистов своей энергией, и ребята действовали с огромной самоотдачей и сумели выдержать тот темп, который предложил им соперник. В обороне мы сегодня сыграли не хуже, чем в предыдущем матче с «Крыльями Советов». А в атаке за счёт контроля мяча в центре поля проводили ответные атаки, создавали моменты и забили голы.
Выход защитника Миладиновича в атаку? Мы понимали, что на исходе матча будет много верховых единоборств. Балай сегодня здорово отработал, но у него закончились силы. А Иван – мощный, высокий футболист, поэтому ему и выпала сегодня такая роль.
Самочувствие Николая Калинского? У него рассечение. Хорошо, что Николаю вручили приз лучшего игрока матча. Надеюсь, что награда сгладит ему это повреждение», — цитирует Кержакова сайт «Нижнего».
- 5 декабря 2021
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:20
-
22:05
-
22:03
-
21:59
-
21:57
-
21:45
-
21:36
-
21:31
-
21:31
-
21:20
-
21:17
-
21:08
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:48
-
20:47
-
20:45
-
20:40
-
20:36
-
20:32
-
20:31
-
20:15
-
20:12
-
19:59
-
19:54
-
19:49
-
19:45
-
19:41
-
19:38