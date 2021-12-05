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Александр Кержаков прокомментировал победу «Нижнего Новгорода» над «Рубином»

Александр Кержаков прокомментировал победу «Нижнего Новгорода» над «Рубином»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:1).

«В первую очередь хочу отметить болельщиков, которые так яростно поддерживали нашу команду. Они заряжали футболистов своей энергией, и ребята действовали с огромной самоотдачей и сумели выдержать тот темп, который предложил им соперник. В обороне мы сегодня сыграли не хуже, чем в предыдущем матче с «Крыльями Советов». А в атаке за счёт контроля мяча в центре поля проводили ответные атаки, создавали моменты и забили голы.

Выход защитника Миладиновича в атаку? Мы понимали, что на исходе матча будет много верховых единоборств. Балай сегодня здорово отработал, но у него закончились силы. А Иван – мощный, высокий футболист, поэтому ему и выпала сегодня такая роль.

Самочувствие Николая Калинского? У него рассечение. Хорошо, что Николаю вручили приз лучшего игрока матча. Надеюсь, что награда сгладит ему это повреждение», — цитирует Кержакова сайт «Нижнего».

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