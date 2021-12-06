«Ювентус» обыграл «Дженоа», Куадрадо забил ударом с углового

«Ювентус» одержал победу над «Дженоа» в матче 16-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Массимилиано Аллегри.

Счёт в матче на 9-й минуте прямым ударом с углового открыл Хуан Куадрадо.

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В конце матча Пауло Дибала закрепил преимущество «Ювентуса», ему ассистировал Федерико Бернардески.

«Ювентус» набрал 27 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Дженоа» в активе 10 баллов, команда Андрея Шевченко располагается на 18-й позиции, в зоне вылета.

В следующем туре Серии А «Ювентус» 11 декабря сыграет на выезде с «Венецией». «Дженоа» 10 декабря примет на своём поле «Сампдорию» в генуэзском дерби.