Агбонлахор: не понимаю, как Жоржиньо мог быть претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Гэбриэл Агбонлахор раскритиковал полузащитника «Челси» Жоржиньо.



«Не понимаю, как Жоржиньо мог быть претендентом на «Золотой мяч». Он подарил гол сопернику (в матче с «Вест Хэм Юнайтед»), и всё из-за его самоуверенности.



Он сделал передачу на Менди и поставил его в затруднительное положение. А затем Менди стал ещё виноватым. Жоржиньо также привёз в момент гола Санчо в матче с «Манчестер Юнайтед». Думаю, он стал слишком самодовольным», — цитирует Агбонлахора Talksport.



Напомним, «Золотой мяч» по итогам 2021 года получил нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси. Второе место в голосовании занял форвард «Баварии» и национальной команды Польши Роберт Левандовски. Жоржиньо замкнул первую тройку. Хавбек выиграл Лигу чемпионов вместе с «Челси» в сезоне-2020/2021, а также стал чемпионом Европы в составе сборной Италии минувшим летом.

Видеообзор матча 15-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Челси»:

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