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«Валенсия» обыграла «Сельту», Черышев на поле не появился

«Валенсия» обыграла «Сельту», Черышев на поле не появился
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В ночь с 5 на 6 декабря на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 16-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился нападающий «Сельты» Яго Аспас, ему ассистировал Брайс Мендес.

Аспас открывает счёт в матче:

Через восемь минут форвард «летучих мышей» Уго Дуро сравнял счёт.

Ответный мяч Дуро:

На 53-й минуте нападающий «Валенсии» Макси Гомес вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Хосе Луис Гайя. Российский полузащитник Денис Черышев на поле не появился.

Победный гол Гомеса:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Альберто Фуэнте Мартин.

Испания - Примера. 16-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Аспас – 11'   1:1 Дуро – 19'   1:2 Гомес – 53'
Комментарии
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