«Валенсия» обыграла «Сельту», Черышев на поле не появился

В ночь с 5 на 6 декабря на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 16-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Валенсию». Гости одержали победу – 2:1.



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 11-й минуте отличился нападающий «Сельты» Яго Аспас, ему ассистировал Брайс Мендес.

Аспас открывает счёт в матче:

Через восемь минут форвард «летучих мышей» Уго Дуро сравнял счёт.

Ответный мяч Дуро:

На 53-й минуте нападающий «Валенсии» Макси Гомес вывел свою команду вперёд, голевую передачу отдал Хосе Луис Гайя. Российский полузащитник Денис Черышев на поле не появился.

Победный гол Гомеса:

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Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Ему помогали ассистенты Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Альберто Фуэнте Мартин.