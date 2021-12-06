«Эвертон» готов расстаться со спортивным директором из-за его конфликта с Бенитесом

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири принял решение расстаться со спортивным директором «ирисок» Марселем Брандсом, недавно подписавшим новый 3-летний контракт. Об этом информирует Daily Mail.



Главной причиной подобного решения стало открытое противостояние Брандса и 61-летнего испанского специалиста Рафаэля Бенитеса. Бывший руководитель нидерландского ПСВ изначально был против приглашения испанца в «Эвертон», однако на этом настоял сам владелец клуба.



Немаловажным фактором остаётся и конфликт Брандса с одним из болельщиков «Эвертона» после игры с «Ливерпулем» (1:4) в 14-м туре чемпионата Англии, который обвинил спортивного директора в ужасном комплектовании команды.



Напомним, что Брандс оказался в «Эвертоне» весной 2018 года, из его значимых приобретений можно отметить покупки Алекса Айуоби из «Арсенала» за € 30,4 млн, Мойзе Кина из «Ювентуса» за € 27,5 млн, Андре Гомеша из «Барселоны» за € 25 млн и Жан-Филипп Гбамена из «Майнца» за € 25 млн.



Уже завтра, в понедельник, 6 декабря, «Эвертон» примет лондонский «Арсенал» в рамках заключительной игры 15-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток – в 23:00 мск.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию обзор матча 14-го тура между «Ливерпулем» и «Эвертоном».

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