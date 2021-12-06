«Легия» потерпела очередное поражение в чемпионате Польши накануне матча со «Спартаком»

Вчера, в воскресенье, 5 декабря, в Кракове (Польша) на стадионе «Юзеф Пилсудски – Краковия» состоялся матч 17-го тура чемпионата Польши, в котором «Краковия» принимала «Легию». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0.



Таким образом, «Легия» потерпела уже 11-е поражение в 15 встречах чемпионата Польши, а в турнирной таблице соревнования находится в зоне вылета – на 16-м месте с 12 очками и разницей забитых и пропущенных 15:26.

Уже в четверг, 9 декабря, состоится решающий матч в Лиге Европы для московского «Спартака», а соперником красно-белых станет именно коллектив из Польши. Напомним, первая встреча этих команд на групповом этапе, которая проходила в Москве, завершилась победой «Легии» со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.