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«Легия» потерпела очередное поражение в чемпионате Польши накануне матча со «Спартаком»

«Легия» потерпела очередное поражение в чемпионате Польши накануне матча со «Спартаком»
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Вчера, в воскресенье, 5 декабря, в Кракове (Польша) на стадионе «Юзеф Пилсудски – Краковия» состоялся матч 17-го тура чемпионата Польши, в котором «Краковия» принимала «Легию». Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счётом – 1:0.

Таким образом, «Легия» потерпела уже 11-е поражение в 15 встречах чемпионата Польши, а в турнирной таблице соревнования находится в зоне вылета – на 16-м месте с 12 очками и разницей забитых и пропущенных 15:26.

Турнирная таблица чемпионата Польши сезона-2021/2022

Уже в четверг, 9 декабря, состоится решающий матч в Лиге Европы для московского «Спартака», а соперником красно-белых станет именно коллектив из Польши. Напомним, первая встреча этих команд на групповом этапе, которая проходила в Москве, завершилась победой «Легии» со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте.

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05 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Краковия
Краков
Окончен
1 : 0
Легия
Варшава
1:0 ван Амерсфоорт – 20'
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