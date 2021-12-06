Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси, в который он вложил € 30 млн

Насыщенная неделя для 34-летнего аргентинского форварда «Пари-Сен Жермен» Лионеля Месси, завоевавшего седьмой «Золотой мяч», омрачена печальным известием – власти Барселоны получили приказ о сносе отеля, который принадлежит экс-игроку каталонского клуба. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на El Confidencial.
Отмечается, что причиной сноса 77-комнатного здания послужило его несоответствие городским стандартам.
Отель расположен неподалёку от стадиона «Камп Ноу», выступая на котором в составе «Барселоны» Месси получил всемирную известность. Лео владеет отелями на Ибице и Майорке, которые объединены в Majestic Hotel Group, на приобретение резиденции в Барселоне в 2017 году футболист потратил € 30 млн.
Отель Месси в Барселоне.
Фото: Mirror
При этом отмечается, что Месси приобрёл отель, не имея сведений о том, что городские власти уже имели намерения снести здания из-за несоблюдения строительных норм. Балконы отеля считаются слишком большими, само здание может даже обрушиться при внесении изменений в его конструкцию. Даже план действий в случае пожара также не соответствовал стандартам властей.
Вид с отеля Месси в Барселоне.
Фото: Mirror
Напомним, в текущем сезоне Месси принял участие в 13 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Голевые передачи Месси в игре с «Сент-Этьеном». Видео доступно на «Чемпионате».
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