Один из ключевых защитников «Атлетико» выбыл до конца 2021 года

30-летний черногорский защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич с большой долей вероятности больше не сыграет в 2021 календарном году. Об этом информирует Football Espana.

Причиной этому послужило выявление проблемы со связками колена после встречи 16-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой», где он был заменён на 10-й минуте, а подопечные Диего Симеоне потерпели поражение со счётом 1:2.

Отсутствие Савича может стать серьёзным ударом по планам команды Симеоне в преддверии решающей серии игр в ближайшие недели. Действующим чемпионам Испании предстоит сыграть на выезде в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» в середине недели, а после чего 12 декабря состоится мадридское дерби с «Реалом».

На «Чемпионате» доступно видео лучших моментов встречи «Атлетико» с «Мальоркой» в Примере.

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