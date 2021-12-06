Шевченко – об игре с «Ювентусом»: трудно было набрать даже стартовый состав на матч

45-летний украинский наставник «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал результат выездного матча 16-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом» (0:2).

«Честно говоря, сегодня вечером было сложно просто выставить стартовый состав. Мы старались остаться в игре и делали это до 80-й минуты. Команда очень много работала, приходилось менять позиции, ставить игроков на разные роли. Это правда, что мы не создавали голевых моментов, но у нас было несколько попыток, особенно во втором тайме, когда некоторые решение просто могли быть лучше.

Мы пытались сблизить нападающих, были различные попытки, но больше всего мы боролись в первом тайме. Нам очень сильно не хватало реального давления впереди, наши форварды молоды и не очень опытны, поэтому нужно только работать и совершенствоваться.

В настоящий момент отсутствующие футболисты из-за травм создают для нас огромные проблемы, поэтому мы надеемся вернуть их и улучшить уровень качества. Мы знали, что это будет сложный матч ещё до этих травм, но мы должны верить, объединяться и помогать друг другу продвигаться вперёд», — приводит слова Шевченко Football Italia.

«Ювентус» набрал 27 очков и вышел на пятое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. У «Дженоа» в активе 10 баллов, команда Андрея Шевченко располагается на 18-й позиции, в зоне вылета.

В следующем туре Серии А «Ювентус» 11 декабря сыграет на выезде с «Венецией». «Дженоа» 10 декабря примет на своём поле «Сампдорию» в генуэзском дерби.