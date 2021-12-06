Аллегри: «Ювентус» – худшая команда Серии А по реализации голевых моментов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после игры 16-го тура Серии А, в которой его команда победила «Дженоа» со счётом 2:0.



«Я думаю, что мы хотели укрепить нашу позицию по упущенным голевым моментам! Я думаю, что мы худшие в Серии А по этому показателю, мы будто хотели закрепить эту статистику.



Мне понравилось наблюдать за игрой команды этим вечером, как и в других играх, даже когда мы проигрывали. Только нам надо повысить реализацию голевых моментов, это точно.



«Ювентус» по-прежнему отстаёт на семь очков от первой четвёрки, впереди идут «Аталанта», «Наполи», «Интер» и «Милан».



На данный момент мы занимаем пятое место вместе с «Фиорентиной». Было важно победить сегодня, четверка лучших работает очень хорошо и в настоящее время заслуживает своих позиций», – цитирует Аллегри Football Italia.

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