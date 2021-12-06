Аллегри: «Ювентус» – худшая команда Серии А по реализации голевых моментов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился эмоциями после игры 16-го тура Серии А, в которой его команда победила «Дженоа» со счётом 2:0.
«Я думаю, что мы хотели укрепить нашу позицию по упущенным голевым моментам! Я думаю, что мы худшие в Серии А по этому показателю, мы будто хотели закрепить эту статистику.
Мне понравилось наблюдать за игрой команды этим вечером, как и в других играх, даже когда мы проигрывали. Только нам надо повысить реализацию голевых моментов, это точно.
«Ювентус» по-прежнему отстаёт на семь очков от первой четвёрки, впереди идут «Аталанта», «Наполи», «Интер» и «Милан».
На данный момент мы занимаем пятое место вместе с «Фиорентиной». Было важно победить сегодня, четверка лучших работает очень хорошо и в настоящее время заслуживает своих позиций», – цитирует Аллегри Football Italia.
- 6 декабря 2021
-
07:55
-
07:48
-
07:30
-
04:08
-
03:57
-
03:38
-
03:20
-
02:55
-
02:40
-
01:22
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:41
-
00:36
-
00:20
-
00:07
-
00:03
- 5 декабря 2021
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:25
-
23:16
-
23:12
-
23:00
-
22:53
-
22:37
-
22:35
-
22:29
-
22:28
-
22:22
-
22:20
-
22:05
-
22:03
-
21:59