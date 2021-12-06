Россия выиграла Кубок Дэвиса, Хэмилтон — победитель Гран-при в Джидде. Главное к утру

Даниил Медведев одолел Марина Чилича в финале Кубка Дэвиса, что обеспечило России победу на турнире, Люьис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, «Краснодар» обыграл «Сочи» и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев обыграл Чилича и принёс России победу в финале Кубка Дэвиса.

2. Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стал вторым, Мазепин сошёл.

3. «Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи» и поднялся на 3-е место в РПЛ.

4. Российские гандболистки одержали вторую победу на ЧМ-2021, обыграв Польшу.

5. Хэмилтон: Ферстаппен явно перешёл черту. Ему всё равно, финишируем мы оба или нет.

6. Михаил Шашилов взял на себя вину за провал российских биатлонисток в эстафете.

7. Тренер сборной Сенегала: кем Клопп себя возомнил? Он там, где он сейчас, из-за африканцев.

8. Макдэвид получил штраф до конца матча. «Лос-Анджелес» трижды реализовал удаление.

9. Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси, в который он вложил € 30 млн.

10. Ферстаппен оштрафован на 10 секунд за столкновение с Хэмилтоном на ГП Саудовской Аравии.