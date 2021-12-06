Россия выиграла Кубок Дэвиса, Хэмилтон — победитель Гран-при в Джидде. Главное к утру

Даниил Медведев одолел Марина Чилича в финале Кубка Дэвиса, что обеспечило России победу на турнире, Люьис Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, «Краснодар» обыграл «Сочи» и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев обыграл Чилича и принёс России победу в финале Кубка Дэвиса.
2. Хэмилтон выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен стал вторым, Мазепин сошёл.
3. «Краснодар» одержал волевую победу над «Сочи» и поднялся на 3-е место в РПЛ.
4. Российские гандболистки одержали вторую победу на ЧМ-2021, обыграв Польшу.
5. Хэмилтон: Ферстаппен явно перешёл черту. Ему всё равно, финишируем мы оба или нет.
6. Михаил Шашилов взял на себя вину за провал российских биатлонисток в эстафете.
7. Тренер сборной Сенегала: кем Клопп себя возомнил? Он там, где он сейчас, из-за африканцев.
8. Макдэвид получил штраф до конца матча. «Лос-Анджелес» трижды реализовал удаление.
9. Власти Барселоны вынесли решение о сносе отеля Месси, в который он вложил € 30 млн.
10. Ферстаппен оштрафован на 10 секунд за столкновение с Хэмилтоном на ГП Саудовской Аравии.
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