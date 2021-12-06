Бэйл вернулся в общую группу «Реала», игрок может принять участие в матче с «Интером»

Уэльский нападающий «Реала» Гарет Бэйл вернулся к тренировкам в общей группе. Игрок может принять участие в матче 6-го тура Лиги чемпионов с миланским «Интером», который состоится 7 декабря в 23:00 по мск. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.



По информации источника, Бэйл тренировался в общей группе со всеми игроками «Реала» на предыдущем занятии. Тем временем Даниель Себальос перед матчем занимался индивидуально.



Также источник сообщает, что с большой долей вероятности участия в матче с «Интером» не примет главный бомбардир команды нападающий Карим Бензема. Карло Анчелотти не хочет рисковать французом, пока тот не восстановится окончательно.



Команды выступают в Лиге чемпионов в группе D. «Реал» Мадрид занимает первое место в группе. У клуба из Испании 12 очков в 5 играх турнира. На втором месте располагается миланский «Интер» (10). На третьем месте находится тираспольский «Шериф» (6), донецкий «Шахтёр» замыкает квартет, имея в своём активе одно очко.