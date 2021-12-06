Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду опубликовал пост после первой победы «МЮ» при Ральфе Рангнике

Криштиану Роналду опубликовал пост после первой победы «МЮ» при Ральфе Рангнике
Комментарии

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в «Инстаграме» после победы команды в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:0). Автором единственного гола стал Фред. Эта игра стала первой для Ральфа Рангника на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Шаг за шагом, мы — «Юнайтед», — написал Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 13-м месте. Роналду в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 12 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Видео гола Фреда:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Криштиану Роналду отреагировал на уход Майкла Кэррика и назначение Ральфа Рангника в «МЮ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021