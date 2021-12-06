Криштиану Роналду опубликовал пост после первой победы «МЮ» при Ральфе Рангнике

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал пост в «Инстаграме» после победы команды в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:0). Автором единственного гола стал Фред. Эта игра стала первой для Ральфа Рангника на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Шаг за шагом, мы — «Юнайтед», — написал Роналду.

Пост доступен в «инстаграме» Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка в 15 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (16) — на 13-м месте. Роналду в нынешнем розыгрыше АПЛ провёл 12 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Видео гола Фреда:

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