Килиан Мбаппе: я парижанин, но хотел бы открыть для себя что-то ещё

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признался, что был расстроен из-за того, что не смог перейти в другой клуб минувшим летом.
«Я был немного разочарован тем, что не ушёл летом. Это непросто, но, что бы ни случилось, я хотел играть за отличный клуб. Я парижанин, чувствую себя прекрасно здесь, но хотел бы открыть для себя что-то ещё», — приводит слова Мбаппе Marca.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 16 матчах французской Лиги 1, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» летом 2021 года делал предложение по трансферу Мбаппе, но получил отказ от руководства французского клуба.
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