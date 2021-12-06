«Интер» готов платить Брозовичу € 6 млн, чтобы сохранить игрока в команде
Поделиться
На этой неделе представители «Интера» и полузащитника Марсело Брозовича проведут встречу для переговоров по продлению контракта хорватского футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
В итальянском клубе хотят сохранить 29-летнего хавбека, поэтому готовы платить ему € 6 млн за сезон. Встреча между сторонами должна пройти в конце недели. Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, отметившись одной голевой передачей.
Контракт Брозовича истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн. Ранее сообщалось об интересе английского «Ньюкасла» к подписанию игрока.
Новость по темеМарсело Брозовича хочет приобрести «Ньюкасл Юнайтед»
Комментарии
- 6 декабря 2021
-
10:48
-
10:45
-
10:32
-
10:14
-
10:04
-
09:48
-
09:37
-
09:28
-
09:16
-
09:11
-
09:10
-
08:55
-
08:30
-
07:55
-
07:48
-
07:30
-
04:08
-
03:57
-
03:38
-
03:20
-
02:55
-
02:40
-
01:22
-
00:53
-
00:44
-
00:43
-
00:41
-
00:36
-
00:20
-
00:07
-
00:03
- 5 декабря 2021
-
23:50
-
23:41
-
23:30
-
23:25
Партнерский контент