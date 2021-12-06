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«Интер» готов платить Брозовичу € 6 млн, чтобы сохранить игрока в команде

«Интер» готов платить Брозовичу € 6 млн, чтобы сохранить игрока в команде
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На этой неделе представители «Интера» и полузащитника Марсело Брозовича проведут встречу для переговоров по продлению контракта хорватского футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

В итальянском клубе хотят сохранить 29-летнего хавбека, поэтому готовы платить ему € 6 млн за сезон. Встреча между сторонами должна пройти в конце недели. Брозович выступает за «Интер» с января 2015 года. В нынешнем сезоне хорватский полузащитник принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, отметившись одной голевой передачей.

Контракт Брозовича истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн. Ранее сообщалось об интересе английского «Ньюкасла» к подписанию игрока.

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