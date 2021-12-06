Иван Ордец: игроки «Динамо» сделают всё, чтобы одержать победу в матче с «Зенитом»

Защитник «Динамо» Иван Ордец рассказал о настрое команды на матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Я в «Динамо» два с половиной года, команда за это время не была на втором месте, есть шанс закончить цикл на первой позиции. Мы будем делать всё, чтобы закончить эту часть на первом месте. Играем дома, при наших болельщиках, все шансы есть, чтобы хорошо сыграть, порадовать болельщиков и победить. Все силы будем отдавать и будем надеяться на победу, всё в наших головах и ногах», — приводит слова футболиста ТАСС.



Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Зенит» состоится 12 декабря на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. начало встречи — в 14:00 мск.



«Зенит» в 17 встречах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (35) — на 2-м месте.