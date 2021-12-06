«Милан» планирует подписать Миленковича и Йовича

Итальянский «Милан» хочет усилить свой состав защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем и нападающим мадридского «Реала» Лукой Йовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.



За счёт двух сербских игроков в «Милане» планируют решить проблемы со своим составом в 2022 году. Результаты итальянской команды пострадали после травм нескольких ключевых футболистов в этом сезоне.



24-летний Миленкович по ходу нынешнего сезона появился на поле в 13 матчах итальянской Серии А и забил гол. Контракт защитника с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. Футболист оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.



23-летний Йович в семи матчах чемпионата Испании за мадридский «Реал» забил гол и отдал две голевые передачи. Сербский игрок оценивается € в 20 млн.