«Милан» планирует подписать Миленковича и Йовича
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Итальянский «Милан» хочет усилить свой состав защитником «Фиорентины» Николой Миленковичем и нападающим мадридского «Реала» Лукой Йовичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
За счёт двух сербских игроков в «Милане» планируют решить проблемы со своим составом в 2022 году. Результаты итальянской команды пострадали после травм нескольких ключевых футболистов в этом сезоне.
24-летний Миленкович по ходу нынешнего сезона появился на поле в 13 матчах итальянской Серии А и забил гол. Контракт защитника с «Фиорентиной» истекает в 2023 году. Футболист оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.
23-летний Йович в семи матчах чемпионата Испании за мадридский «Реал» забил гол и отдал две голевые передачи. Сербский игрок оценивается € в 20 млн.
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