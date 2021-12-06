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«Барселона» может согласиться продать де Йонга в «Манчестер Юнайтед» из-за долгов

«Барселона» может согласиться продать де Йонга в «Манчестер Юнайтед» из-за долгов
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг входит в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед», сообщает El Nacional.

Английский клуб отказался от приобретения другого игрока «Барселоны» Филиппе Коутиньо, но заинтересован в переходе 24-летнего де Йонга. За трансфер нидерландского футболиста «Манчестер Юнайтед» готов заплатить не более € 55 млн. По сведениям, в испанском гранде не готовы отпустить своего игрока меньше чем за € 70 млн. Сообщается, что в «Барселоне» могут согласиться продать де Йонга за подобную сумму, если клуб продолжит оставаться в больших финансовых долгах.

В нынешнем сезоне де Йонг забил гол и отдал две голевые передачи в 12 матчах испанской Ла Лиги. Transfermarkt оценивает футболиста в € 90 млн.

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